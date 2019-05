Egypte : attaque à la bombe contre un bus de touristes

Au moins 17 personnes, dont des Sud-Africains et des Égyptiens, ont été blessées ce dimanche dans une attaque à la bombe contre un bus de touristes près des célèbres pyramides égyptiennes de Gizeh (sud-ouest du Caire), a appris l'AFP de sources sécuritaire et médicale.

Un engin explosif a détoné au passage de l'autocar de tourisme, qui circulait à Gizeh, près du chantier du nouveau musée des Antiquités égyptiennes, au pied des pyramides.

Des images de l'AFPTV tournées peu après l'explosion montrent une voiture bleue aux vitres soufflées et un bus blanc aux vitres brisées et à l'arrière endommagé, le long d'une route où la circulation a repris. Des images de l'AFPTV tournées peu après l'explosion montrent une voiture bleue aux vitres soufflées et un bus blanc aux vitres brisées et à l'arrière endommagé, le long d'une route où la circulation a repris.