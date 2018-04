Enfin, un accord sur les revendications des enseignants du secondaire

Au cours de la réunion tenue ce lundi 30 avril au siège du ministère de l’éducation en présence des ministres de l’éducation, des finances et des affaires sociales d’une part et du secrétaire général de l’UGTT et des membres de la fédération générale de l’enseignement secondaire d’autre part, les participants sont tombés d’accord sur un certain nombre de points. Il a été convenu de faire bénéficier les professeurs âgés de 57 ans et ayant exercé pendant 32 ans, de départ volontaire à la retraire, avec une bonification de trois années. Il a été également convenu de doubler la prime des examens nationaux (surveillance et correction) et d’aligner les indemnités de fonction des directeurs des établissements secondaires sur celles octroyées aux responsables des services du ministère à l’échelle centrale et régionale et de créer une commission mixte pour examiner toutes les revendications d’ordre pécuniaire, selon le communiqué publié par la fédération de l’enseignement secondaire.

Cette commission tiendra sa première réunion le 15 mai prochain, indique le communiqué précisant qu’il a été convenu également de mettre en place une commission commune qui se chargera du suivi des dossiers des professeurs suppléants.

D’autres commissions chargées du suivi de la situation des établissements éducatifs et du dossier des professeurs suppléants seront également créées.

Les deux parties ont convenu d’accélérer la publication de la décision relative aux promotions professionnelles au titre de 2018 et celle relative à la régularisation des promotions exceptionnelles des professeurs agrégés