Ennhadha et Nidaa Tounes condamnent l'attentat de l'avenue Bourguiba

Les Mouvements “Ennahdha” et “Nidaa Tounes” ont fermement condamné l’opération suicide perpétrée lundi à l’Avenue Bourguiba la qualifiant de “lâche” et d’”ignoble”.

“Le terrorisme n’aura pas d’avenir en Tunisie”, ont-ils affirmé dans des déclarations publiées lundi soir.

Dans sa déclaration, Ennahdha a condamné les auteurs de ce “lâche attentat terroriste” et tous ceux qui s’y cachent derrière ou qui leur prêtent main forte.

Cet attentat a été perpétré à l’Avenue Bourguiba, une artère qui symbolise, chez les Tunisiens, les valeurs démocratiques et de liberté, lit-on de même source.

Ennahdha a appelé l’ensemble des Tunisiens à s’attacher à l’unité nationale et à soutenir les institutions militaire et sécuritaire dans leurs efforts pour édifier une démocratie stable.

Pour sa part, Nidaa Tounes a rendu hommage aux institutions militaire et sécuritaire, invitant les Tunisiens et les composantes de la société civile à soutenir les forces armées et sécuritaires dans leur guerre contre le terrorisme et contre tous les instigateurs et les planificateurs des attentats terroristes.

Nidaa Tounes insiste sur la nécessité de tenir l’institution sécuritaire à l’écart de tout conflit politique afin qu’elle puisse se consacrer entièrement à assurer la sécurité des Tunisiens et celle de la Patrie contre “ses ennemis de l’intérieur et de l’extérieur”.

Un attentat-suicide s’est produit lundi, en début d’après-midi, à l’Avenue Habib Bourguiba, à Tunis. Selon le ministère de l’Intérieur, une femme s’est fait exploser à proximité de véhicules de police, faisant neuf personnes, dont huit policiers.