Facebook annonce le démantèlement d'une opération de désinformation russe en Afrique

Facebook a démantelé une opération de désinformation menée à partir de la Russie dans plusieurs pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo ou encore le Cameroun, a indiqué le premier réseau social au monde.

Les comptes, pages et groupes concernés, présents sur Facebook mais aussi sur Instagram, étaient liés « à des entités associées » à un proche de Vladimir Poutine, Evgueni Prighozine, déjà accusé d'avoir animé la campagne anti-Clinton et pro-Trump aux Etats-Unis en 2016 depuis l'Agence de recherche sur l'internet (Internet Research Agency) basée à Saint-Pétersbourg. Outre la Côte d'Ivoire et la RDC, Madagascar, le Mozambique, la Centrafrique, le Cameroun, le Soudan et la Libye étaient également visés.

Au total, Facebook a éliminé 35 comptes sur son réseau, 53 pages, sept groupes et cinq comptes Instagram. Les gens responsables de la manipulation ont utilisé une combinaison de faux comptes et de comptes authentiques appartenant à habitants de Madagascar et du Mozambique.

