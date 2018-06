FARRAH by Tayara : La solidarité en 4 clics

Il suffit parfois d’un petit tour dans les coins et les recoins de nos demeures pour réaliser le nombre d’objets (appareils électroniques, ustensiles de cuisine, outils de jardinage, couvertures, livres, tableaux…) et vêtements cumulés au fil des années. La plupart de ces objets sont livrés à la poussière et à l’oubli, parce que souvent nous n’avons pas su leur attribuer un nouveau rôle ou trouver à qui les donner.

Tayara a transformé ce problème en opportunité avec le lancement de l’initiative #FARRAH. Cette action consiste à encourager la solidarité entre les Tunisiens en leur offrant la possibilité de donner et de partager, notamment via le digital.

Faire des heureux en 4 clics

Pour tous ceux et celles qui ne savent pas quoi faire de certaines choses-souvent encombrantes-acquises par le passé mais qu’ils n’utilisent ou ne portent plus, Tayara a mis sa plateforme à leur disposition.

A partir du 25 mai 2018 et pour une durée de 3 semaines, vous pouvez offrir ces objets peu utilisés sur le site ou l’application mobile Tayara et permettre à ceux qui ont en besoin d’y accéder.

Comment faire ? Comme toujours, avec Tayara le concept est simple et se joue rapidement en quatre étapes.

On prend une photo du bien à offrir, on la poste en tant qu’annonce sur Tayara, on met l’Hashtag,

#FARRAH dans le descriptif de l’annonce et bien sur on n’oublie pas de préciser que c’est gratuit.

Une fois toutes ces étapes franchies, on attend que les personnes qui vont collecter les biens à offrir, nous contactent directement via chat ou téléphone pour venir les récupérer.

L’objectif principal de l’action #FARRAH est de faire plaisir aux autres en leur offrant des choses qu'on n'utilise (presque) jamais ! En 4 petits clics rapides, on est sûr de faire des heureux.

De son côté, Tayara s’engage à venir en aide aux associations caritatives en leur versant 1 Dinar à chaque annonce déposée avec l’Hashtag #FARRAH.