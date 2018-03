France : le preneur d’otages se revendique de Daesh

Deux personnes au moins ont été tuées, au cours de la prise d’otages ne prise d’otages ce vendredi matin dans un supermarché de la ville de Trèbes, près de Carcassonne (Aude) en France.

Selon le parquet de Carcassonne, le preneur d’otages se revendique de l’organisation terroriste Daesh.

Dans le même temps à Carcassonne, vendredi en milieu de matinée, un CRS a été blessé par balle par un homme armé qui a pris la fuite. Le lien avec la prise d’otages n’a pour l’instant pas été formellement établi. Selon le Premier ministre Edouard Philippe, le pronostic vital du CRS blessé n’est «pas engagé».

Le parquet de Paris a ouvert une enquête du chef d'«assassinat et de «tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste», «séquestrations sous conditions en relation avec une entreprise terroriste» et «association de malfaiteurs terroristes». L’enquête est confiée à la Sous-direction anti-terroriste (Sdat), la DGSI et la Direction centrale de la police judiciaire (DIPJ) de Montpellier, selon le parquet.