Hatem Ben Salem : les suppléants seront recrutés en trois ans

Invité du JT de 20h00 sur la chaine Al Watanya, le ministre de l’éducation Hatem Ben Salem, a annoncé que d’importants recrutements des quelque 5.800 instituteurs suppléants auront lieu à partir de cette année et sur une durée de trois ans à partir de 2017 et ce, en application de l’accord signé en avril 2015 entre le ministère et l’UGTT. Il a assuré que son ministère coordonne avec les services du ministère des finances pour dégager le budget nécessaire à cette opération.

Hatem Ben Salem a annoncé, dans ce même contexte, qu’une nouvelle approche sera adoptée dans le but de mettre un terme au recours des suppléants.

Pour ce qui est de la maintenance et de l’entretien des établissements scolaires qui sont dans un état de délabrement, il a relevé qu’au cours des dernières années, on n’a fait que gérer la situation au jour le jour. Aucune planification n’a été faite dans ce sens, a-t-l indiqué. Ce qui a eu pour effet l’accumulation d’un tas de problèmes devenus presque insurmontables, faute de moyens.

Il a annoncé que les équipes techniques du ministère commenceront à partir de la semaine prochaine à faire des visites de terrain à tous les établissements dans le but de proposer une feuille de route afin d’établir une stratégie pour l’entretien et la maintenance.