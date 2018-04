I Watch va contrôler le financement de la campagne de sept partis et coalition

Le président d’I Watch, Achraf Aouadi a indiqué, au cours de la conférence des partenaires de l’organisation I Watch à Hammamet, que son organisation fournira le soutien logistique et matériel aux organisations partenaires qui se chargeront de contrôler l’opération électorale.

Il a rappelé que l’organisation I Watch se chargera de contrôler le financement de la campagne électorale des partis et des listes de coalition suivants: Ennahdha, Nidaa Tounes, Harak Tounes Al Irada, le Courant démocrate, l’Union civile et le Front populaire.

De son côté, l’ambassadeur des Etats Unis à Tunis, Daniel Rubinstein, invité à cette conférence, a souligné que les élections locales en Tunisie constituent « un point historique dans le processus de transition démocratique et un pas décisif sur la voie de la réalisation de la démocratie participative ».

« Le choix courageux fait par le peuple tunisien est une source d’inspiration pour beaucoup. Ce qui s’est passé en Tunisie est cent pour cent tunisien et ceux qui croient toujours que l’artisan de cette révolution et de cette transition démocratique est américain ou européen se trompent ». Il a jouté que « c’est le peuple tunisien qui a choisi la voie de la démocratie et non les Etats Unis ou autres pays ». Les changements historiques et positifs amorcés par le peuple tunisien confirment le rôle crucial de la société civile dans la préservation de ces acquis et la réussite du processus démocratique, a-t-il dit.

Et d’ajouter: « tout changement, progrès ou réforme n’est pas uniquement du ressort des gouvernements mais constitue le fruit d’une véritable coopération avec la société civile ».

Pour sa part, la conseillère politique de l’Union européenne en Tunisie a indiqué que l’UE a déployé une équipe d’observation électorale qui devra assurer à partir de lundi l’observation du processus électoral municipal en Tunisie.

Elle a souligné l’importance du rôle de la société civile dans la réussite du processus démocratique et un des principaux chantiers engagés en Tunisie celui de la concrétisation de la décentralisation.

La conférence des partenaires d’I Watch se poursuit durant deux jours à Hammamet avec la participation de 40 organisations représentant 20 gouvernorats.

Selon le directeur du Programme de renforcement des capacités de la société civile locale « I Assist » , Mustapha Ben Ezzine, la rencontre de Hammamet donne le coup d’envoi du programme de coopération entre I Watch et les organisations partenaires qui se poursuivra durant deux ans et sera consacré, dans une première partie, aux élections municipales (mai 2018) jusqu’a la présidentielle en 2019. La deuxième partie du programme sera dédiée à la question de la gouvernance locale, a-t-il déclaré à l’agence TAP.