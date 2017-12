Imed Dghij condamné à un an de prison ferme

Imed Dghij, ancien membre des tristement célèbres ligues de protection de la révolution (LPR) a été condamné lundi 25 décembre, par contumace à un an de prison ferme pour atteinte au président de la République.

Le verdict a été prononcé au mois de juin dernier, mais l’accusé en n’a été informé qu’hier. Il est à rappeler que Dghij a été déjà condamné à deux reprises. La première fois en 2014 à 8 mois de prison pour menace et incitation à la violence, et à 6 mois de prison pour atteinte à autrui à travers les réseaux sociaux. La deuxième fois, en avril 2017, à trois mois de prison avec sursis et d’une amende de 300 DT dans l’affaire des menaces proférées contre Béji Caïd Essebsi en 2014.