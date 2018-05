ImmoExpert partenaire du salon tunisien de l’immobilier "Maskan Expo"

Dans le cadre d’une conférence de presse, Tayara à travers sa nouvelle plateforme dédiée à l’immobilier neuf « ImmoExpert », a annoncé son partenariat avec le plus grand rendez-vous de l'immobilier destiné aux tunisiens résidents à l’étranger "Maskan Expo".

Le salon qui se tiendra du 22 au 24 juin 2018 à Nice, au palais des congrès Acropolis est entièrement consacré à la promotion de l’immobilier tunisien auprès des ressortissants tunisiens résidents à Nice, qui auront cette année une opportunité précieuse pour acquérir un logement ou un lot de terrain à construire en Tunisie.

“Grâce à ce partenariat, nous pourrons élargir nos horizons et atteindre directement notre cible en France, en l’occurrence les ressortissants étrangers”, avance Yassir El Ismaili El Idrissi, CEO de Tayara.

ImmoExpert, la nouvelle plateforme digitale pour la promotion du secteur de l’immobilier

Le lancement d’ImmoExpert par la plus grande Marketplace en Tunisie, vient en réponse aux préoccupations soulevées par plusieurs acteurs du marché immobilier. Elle se présente comme une solution performante permettant d'accélérer la commercialisation de biens immobiliers neufs tant au niveau national qu'à l'international grâce au reach du digital.

Disponible en 3 langues, la nouvelle plateforme, est un espace virtuel où se connectent les acheteurs potentiels (Tunisiens, TRE et étrangers) et les promoteurs tunisiens. L’objectif est de regrouper, en un seul lieu, les habitations et les locaux commerciaux neufs, qu’ils soient achevés ou en chantier, ainsi que les services associés au secteur immobilier (architectes, décoration, travaux…).

Les promoteurs peuvent ainsi vendre efficacement leurs projets via le digital, en s’appuyant sur le savoir-faire technique et le positionnement de Tayara, site N°1 en Tunisie, ainsi que la compétence d’une équipe dédiée d'experts en immobilier.

D’un point de vue utilisateur, l’interface ergonomique et mobile-friendly d’ImmoExpert a été conçue de façon à faciliter la recherche des biens, notamment avec la géolocalisation, ainsi que la prise de contact avec les promoteurs directement sur le site.

Lancement officiel : Juillet 2018

Le lancement officiel d’ImmoExpert aura lieu au début du mois de juillet 2018. Un pré-lancement en 1er juin 2018 a cependant été annoncé.