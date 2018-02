Iran : les recherches de l’avion disparu se poursuivent

Les recherches se poursuivent, en Iran, lundi 19 février de l’avion porté disparu depuis dimanche.

Cet ATR 72 de la compagnie Aseman Airlines comptait 66 personnes à bord, a disparu des radars pendant une tempête de neige dimanche matin, alors qu'il survolait une région montagneuse du sud-ouest du pays. Il assurait la liaison entre la capitale iranienne, Téhéran, et la ville de Yasouj. Les autorités estiment que l'avion s'est écrasé, et tous ses passagers sont présumés morts. Les opérations de recherche avaient été suspendues dimanche soir, en raison de conditions météorologiques très difficiles (neige, pluies et vents violents). Les secours ont été entravés par le mauvais temps toute la journée de dimanche.