Italie : effondrement d’un viaduc d’une autoroute à Gênes

En Italie, une portion d'un viaduc de l'autoroute A10 s'est écroulée à Gênes, ont rapporté, mardi 14 août, les pompiers. Ces derniers pensent que des voitures sont tombées dans le vide. Au moins onze morts sont déplorés, selon le ministère de l'intérieur.

Des premières images diffusées par les pompiers et des médias montrent le viaduc dans la brume avec plusieurs dizaines de mètres de route manquants, dans une zone habitée. En raison du relief très accidenté de la région de Gênes, entre mer et montagne, le parcours de l'autoroute est jalonné de longs viaducs et de tunnels.

Plus de 200 pompiers sont mobilisés ce qui est qualifiée par un membre du gouvernement italien de « désastre ».