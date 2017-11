La BAD accorde 160 millions d’euros de prêt pour favoriser le développement des chaines de valeur agricoles en Tunisie

A travers un communiqué de presse, le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) annonce sa récente signature de trois accords de prêts totalisant un montant de 160 millions d’euros, soit environ 465 millions de Dinars tunisiens (TND) avec le Gouvernement Tunisien.

Ces prêts sont destinés à financer la deuxième phase du Programme d’appui au développement régional inclusif ainsi que le Projet de valorisation des périmètres irrigués à travers le développement des chaines de valeur agricoles. La cérémonie de signature, qui a eu lieu en marge du Tunisia Investment Forum (TIF), a été co-présidée par le ministre tunisien du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Zied Laadhari et le Directeur général de la BAD pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, en présence du ministre tunisien de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Samir Taieb.

Le ministre Laadhari a souligné l’importance de ces accords qui s’alignent avec les axes prioritaires de la Tunisie en vue de stimuler le développement régional et la croissance du secteur agricole. Il s’est également réjoui de la confiance et de l’engagement constant de la BAD à l’égard de la Tunisie ainsi que son soutien aux efforts du pays pour favoriser la mise en place d’un environnement propice à l’investissement, au développement régional et à la création d’emplois.

Pour sa part, El Azizi s’est félicité de la « qualité du dialogue de haut niveau entre la BAD et les autorités tunisiennes et a réitéré l’ « engagement indéfectible de la Banque à accompagner la Tunisie pour mener avec succès ses grands chantiers de réformes structurelles et consolider son nouveau modèle de développement économique ».

Et M. El Azizi d’ajouter : « les objectifs visés par les projets, dans le cadre de ces accords, répondent aux orientations de la nouvelle stratégie pays 2017-2021 pour la Tunisie destinée à accompagner le pays vers une croissance inclusive à travers l’appui à l’industrialisation et au développement des chaines de valeur ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des populations des régions prioritaires ».

Le premier accord de prêt, d’un montant total de 122 millions d’euros, porte sur le financement de la Phase II du Programme d’appui au développement régional inclusif en Tunisie. Il vise à stimuler le développement régional dans 16 gouvernorats prioritaires du pays, à travers le soutien à l’inclusion économique et sociale ainsi que la promotion de la gouvernance locale.

Plus spécifiquement, il permettra d’améliorer l’attractivité des régions de l’intérieur du pays par la relance de l’investissement public et privé, d’améliorer l’employabilité des jeunes et faciliter l’accès aux services de santé et de protection sociale. Il permettra en outre d’accroître l'investissement public de 64% à 70% au cours des 5 prochaines années dans les gouvernorats ciblées et contribuera à réduire de plus de 7% la proportion de population vivant en dessous du seuil de pauvreté avec un impact direct sur plus de 240 000 ménages bénéficiaires des programmes d'assistance sociale.

Les deux autres accords, d’un montant total de 38,6 millions d’euros, sont destinés à financer le projet de valorisation des périmètres irrigués à travers le développement des chaines de valeur agricoles en Tunisie. Le projet vise à soutenir la transformation agricole du pays vers une croissance plus durale et inclusive. Il contribuera à réduire les disparités régionales et à améliorer les conditions de vie des populations rurales résidant dans 14 délégations prioritaires rattachées aux gouvernorats de Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid.

Le projet bénéficiera directement à plus de 3 500 ménages, soit 20 000 personnes environ, dont 50 % de femmes, et permettra de créer près de 4 600 emplois permanents au profit des jeunes et des femmes.