La baisse de l’aide américaine à la Tunisie sera-elle rejetée par le Congrès ?

Le projet de loi américain de finances pour l’exercice 2018 qui prévoit une importante baisse de l’aide militaire et économique à la Tunisie ne passera pas au Congrès américain, a assuré, mardi, le sénateur républicain de l’Arizona John McCain.

L’administration Trump propose d’accorder à la Tunisie, durant l’exercice financier 2018, une aide de seulement 54,6 millions de dollars (133,5 MDT) soit en baisse de 85,8 millions de dollars (209,8 MDT) par rapport à l’année 2017.

Le sénateur américain s’exprimait en marge d’une rencontre-débat organisée à la « Heritage Foundation » sous le thème « Partenariat stratégique entre les Etats-Unis et la Tunisie en tant « qu'élément de la stabilité régionale ».

« Républicains et Démocrates au Congrès américain ne voteront pas une loi en faveur de la diminution de l’aide économique à la Tunisie », a-t-il encore souligné.

Pour sa part, le chef du gouvernement Youssef Chahed a souligné devant les membres de la « Heritage Foundation », l’engagement résolu de la Tunisie à combattre le terrorisme et la corruption et à relancer l’investissement.

Il a, par ailleurs, formé l'espoir de pouvoir compter sur le soutien constant des partenaires stratégiques de la Tunisie dont les Etats-Unis.

Le déplacement de Youssef Chahed à Washington, le premier en tant que chef du gouvernement, intervient au moment où le nouveau budget de l'administration Trump pour l'exercice 2018 prévoit une baisse importante de l’aide militaire et économique à la Tunisie.

« Toute révision à la baisse de l'aide sécuritaire et économique américaine à la Tunisie risque d'envoyer un message négatif aux organisations terroristes quant aux capacités et à la promptitude des forces sécuritaires et militaires tunisiennes », avait lancé Chahed dans une déclaration de presse.