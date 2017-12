La colère des journalistes de la télévision nationale

Des journalistes de la télévision tunisienne se sont rassemblés, mardi, devant le siège de l’établissement à l’appel du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) pour dénoncer un « non-respect » de la direction de la télévision vis-à-vis de ses engagements et des accords conclus. En effet, le SNJT dénonce, dans un communiqué, l’«immixtion» de la direction de la télévision, directement et indirectement, dans le traitement de l’information et dans la production, ce qui porte atteinte aux principes fondamentaux de la télévision du service public, dont la neutralité, et au droit d’accès à l’information.Le syndicat invite le gouvernement à rompre avec «les nominations provisoires qui durent». Ceci contribue à influer sur le rendement de la télévision et consacre le flou autour de sa politique rédactionnelle, estiment les représentants des journalistes.

Il l’appelle aussi à assumer ses responsabilités et à choisir un PDG selon l’avis conforme de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA, le CSA local). Les journalistes reprochent au pouvoir tunisien de ne pas avoir de vision pour la télévision publique. «Il faut couper cours à la politique de désignation provisoire appliquée par le gouvernement à la tête de la Télévision tunisienne. Nous appelons le gouvernement à faire un appel à candidatures pour la présidence de l’institution. Le président doit aussi être approuvé par la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle», rappelle le syndicat.