La fille de Radhia Haddad, mère de Youssef Chahed au congrès de l'UNFT

Le congrès de l’Union Nationale de la Femme Tunisienne (UNFT) dont les travaux ont été clôturés ce dimanche par la réélection de Radhia Jerbi à la tête de l’organisation, a vu la présence de plusieurs personnalités. Outre les deux ministres Néziha Labidi et Iyed Dahmani, on a relevé la présence du secrétaire général de l’UGTT Noureddine Tabboubi qui a présidé le congrès et du conseiller principal du président de la république Nourddine Ben Ticha ainsi que Abir Moussi la présidente du parti destourien libre et de beaucoup d’autres invités.

Toutefois, une présence remarquable et qui est passée pratiquement inaperçue est celle de Neila Chahed, la fille de la grande militante Radhia Haddad et mère du chef du gouvernement Youssef Chahed. Sa présence est fort symbolique dans le sens où elle rappelle la bataille de sa défunte mère disparue le 20 octobre 2003, pour l’indépendance de l’organisation féminine qui a connu toutes les difficultés du monde au cours des dernières années.

Dans la photo avec la jeune Rabeb Alsebaii de Nidaa Tounes.