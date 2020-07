L'Algérie rapatrie les crânes de 24 de ses résistants à la colonisation française

L'Algérie a rapatrié vendredi les restes de 24 résistants algériens à l'occupation française, un siècle et demi après leur décapitation et le transfert de leurs crânes en France.

Arrivés en début d'après-midi à l'aéroport international, Houari Boumedien à bord d'un avion militaire, les cercueils des icônes de la résistance populaire à la colonisation française ont été transférés au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, où ils seront exposés pendant toute la journée de samedi pour permettre aux citoyens de leur rendre un dernier hommage.

Il s'agit des restes mortuaires de six chefs de la résistance populaire contre l'occupation française, à savoir: Mohammed Lamjad ben Abdelmalek, dit Chérif Boubeghla, initiateur d'une révolte populaire, qui porte son surnom, dans la région du Djurdjura et d'Ahmed Bouziane, chef de la révolte des Zaâtchas, mais aussi de Aissa Al-Hamadi, Si Moussa, Cherif Boukdida et Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui.

Les restes mortuaires doivent être enterrés dimanche dans le carré des Martyrs au cimetière d'El Alia à Alger, à l'occasion de la célébration du 58ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.

Les cercueils transportant les crânes de ces 24 résistants ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors d'une cérémonie militaire solennelle.

L'Hercules C-130 transportant les restes mortuaires des 24 résistants algériens à la colonisation française, a été escorté dès son entrée dans l'espace aérien par des avions de chasse de l'ANP.

Des parachutistes de l'ANP, portant l'emblème national, ont exécuté une parade aérienne en hommage aux héros de la résistance populaire et 21 coups de canon ont été tirés en leur honneur. La cérémonie a été marquée également par le retentissement des sirènes des navires de guerre relevant des Forces navales algériennes.

