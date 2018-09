L’ancien premier ministre français Manuel Valls tenté par la mairie de Barcelone

L'ancien Premier ministre français Manuel Valls annoncera la semaine prochaine s'il compte se présenter en mai aux municipales de Barcelone, selon un communiqué transmis vendredi par son entourage. En France, les appels à sa démission de l'Assemblée nationale se multiplient.

« L'ex-Premier ministre de la République française Manuel Valls annoncera le 25 septembre quelle sera sa position par rapport aux élections municipales qui auront lieu à Barcelone en mai 2019", a annoncé l'entourage de Manuel Valls vendredi 21 septembre dans un communiqué. L'ancien Premier ministre français a ainsi prévu d'annoncer son éventuelle candidature à 17 heures (heure locale) au Centre de culture contemporaine de Barcelone.

Natif de Barcelone, mais naturalisé français, Manuel Valls maintient le suspense depuis plusieurs mois sur sa candidature. Plusieurs de ses proches ont confirmé à l'AFP son intention de se présenter dans la métropole catalane. "Il m'en a parlé. Il m'a dit que c'était un choix de vie. Il en est heureux", a ainsi déclaré Aquilino Morelle, ami de l'ancien Premier ministre socialiste et ancien conseiller du président François Hollande. Depuis l'automne, Manuel Valls multiplie les voyages en Espagne, et a participé à de nombreux débats et manifestations politiques pour dénoncer le séparatisme en Catalogne ».

Franceinfo