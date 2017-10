George Weah a été élu président du Liberia. Il faisait office de grand favori. L'ancien attaquant, passé par l'OM, le PSG et l'AS Monaco, a été le premier joueur africain lauréat du Ballon d'Or, en 1995. A la fin de sa carrière, George Weah se consacre à la politique. En 2005, il se présente une première fois à l'élection présidentielle au Liberia, et perd au second tour.