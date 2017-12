L'ancienne star du football George Weah élue président du Libéria

L’ancienne star du football George Weah a été élu 25ème présidente du Libéria avec plus de 60% des suffrages exprimés. Les résultats du premier tour, plus de 38 % des voix, l'avaient placé confortablement en tête devant son rival, Joseph Boakai, le vice-président sortant. La campagne a montré l'indéniable popularité de l'attaquant vedette.

Weah redoutait toujours les leçons du passé. Par deux fois, en 2005 comme candidat pour la présidence, puis en 2012 comme candidat au poste de vice-président, il avait mordu la poussière, sèchement battu par Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue en Afrique. La présidente, privée de candidature par la limite des mandats, laissera sans doute la place au titulaire d'un autre parcours hors norme.

Jamais un sportif n'aura réussi une telle reconversion. Le buteur star du PSG et du Milan AC, unique vainqueur africain du Ballon d'or, a dû évoluer pour y parvenir. Le temps a fait son affaire. À 51 ans, la silhouette de «Mr. George», toujours féline, s'est un rien empâtée. La barbe a grisonné et les lunettes lui ont donné un air sérieux. Pour faire oublier sa scolarité éphémère que ses adversaires lui reprochaient, il a passé des diplômes à l'université de DeVry, à Miami. Il s'est aussi fait élire, en 2014, sénateur de Montserrado, le comté le plus peuplé du Liberia. S'il a surtout brillé par son absence dans l'Hémicycle, Weah a gagné là une certaine respectabilité.