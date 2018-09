L’appel du pied de Mohsen Marzouk à Youssef Chahed

Dans un statut publié sur sa page Facebook, le secrétaire général de « Mashrou3 Tounes », Mohsen Marzouk, salue la création du nouveau groupe parlementaire « l’Alliance nationale ». Il constitue, selon lui, un pas positif pour rassembler des députés de divers horizons et ce quelles que soient les divergences. Marzouk appelle à plus de collaboration entre les différents blocs qui ont la même référence pour faciliter la prise de décisions communes autour du gouvernement, les lois et les instances constitutionnelles. « Les enjeux sont plus grands que les divergences », conclut-il.

Cette « réflexion » a donné lieu à plusieurs réactions. Le nouveau groupe est en effet composé de députés de divers horizons dont des démissionnaires des blocs d’Al Horra et de Nidaa Tounes. Or, Marzouk qui a rencontré le président Béji Caid Essebsi avec ce qui est resté du groupe Al Horra(12), œuvre pour une alliance, voire fusion, de son groupe avec celui de Nidaa.

Mais, la défection de huit députés de Nidaa Tounes et qui ont été reçus hier par le chef du gouvernement Youssef et dont on annonce le ralliement au nouveau groupe, a sonné comme un coup dur pour le parti présidentiel et engager un nouveau tournant dans la guerre fratricide Youssef Chahed et Hafedh Caid Essebsi, mis en mauvaise posture. Le statut de Marzouk serait alors un appel du pied à Chahed et un lâchage d’Essebsi Jr.