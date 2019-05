LDC: Une finale 100 pour 100 anglaise

Invraisemblable. Hallucinant. Sidérant. Il n'y a plus de mots pour décrire cette Ligue des champions. Battu à domicile à l'aller (0-1) et mené 2-0 à la pause mercredi soir à Amsterdam, Tottenham a arraché sa place en finale en s'imposant 3-2 grâce à un triplé de Lucas, dont le but libérateur dans le temps additionnel. Fabuleux Spurs, qui affronteront Liverpool pour le titre.

L'épidémie s'abat sur l'Europe. Les impensables remontadas s'enchaînent en Ligue des champions et Tottenham en a réalisé une hallucinante pour crucifier l'Ajax en demi-finale retour (2-3). Battus à domicile au match aller (0-1) et menés 0-2 à la pause, les Spurs sont revenus de nulle part grâce à Lucas Moura qui a signé un incroyable triplé dont un but synonyme de victoire au bout du temps additionnel. Les Londoniens affronteront Liverpool en finale le 1er juin prochain à Madrid. L'Angleterre est bien de retour.