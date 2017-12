Le commissariat régional de l’éducation Tunis II adopte un horaire incongru

Mardi 19 décembre à 11h30, attroupement devant le siège du commissariat régional de l’éducation Tunis II au Bardo. Des citoyens venus nombreux sont bloqués par le gardien qui leur a interdit d’entrer. « On ferme à 11h30, ce sont les instructions de l’administration, je n’y peux rien », explique-t-il. « Mais comment ça ?» s’écrit une dame respectable, enseignante de son état venue remettre un dossier. Le pauvre gardien harcelé, voire bousculé, montre une affiche collée derrière la porte d’entrée où il est indiquée que l’horaire pour les visiteurs est de 8h30 à 11h30, alors que l’horaire administratif et de 8h30 à 12h30. « Mais nous sommes des enseignants et non de simples visiteurs » insistent la plupart des citoyens. Imperturbable, notre homme réplique « même si je vous laisse entrer personne ne pourra vous recevoir ». Entre temps, des fonctionnaires censés travailler jusqu’à 21h30 commencent à sortir, devant la grogne des présents.

Qui a donc décidé de cet horaire incongru ? L’administration centrale est-elle au courant de cela ? Et la haute instance de la fonction publique dans tout cela ? Le ministère de l’éducation est appelé à apporter des sur cette situation et à agir en conséquence au cas où cet horaire constitue une infraction à la loi.