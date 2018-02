Le comportement de Yassine Brahim provoque des démissions du parti

Un total de 24 membres du conseil national et des conseils régionaux, de Sfax 1 et Sfax 2, du bureau politique et des bureaux locaux du parti Afek Tounes dans le gouvernorat du sud ont annoncé leur démission de toutes les structures du parti dans une déclaration commune rendue public jeudi soir, dont le bureau de l'agence TAP à Sfax a reçu une copie.

Les membres démissionnaire ont justifié leur décision par « le manque de respect de Yassine Brahim (président d'Afek Tounes) des institutions régionales et locales élues et légitimes et sa volonté avant et après la tenue du dernier congrès du parti d'exclure toute personne qui ne partage pas ses opinions ».

Ils ont motivé leur démission également par « l'ambiguïté des décisions parachutées, notamment l'expulsion des ministres et secrétaires d'Etat du parti après avoir décidé de poursuivre leurs missions au sein du gouvernement ».

Ils ont également critiqué le fait de « considérer la région de Sfax, notamment ses militants, dirigeants régionaux et locaux comme une simple base électorale dont le seul rôle est de se conformer sans conditions aux dictas de Yassine Brahim ».

« L'usage de l'autoritarisme et le recours à la politique de diviser pour régner afin d’imposer les choix ne servent pas les intérêts nationaux, régionaux et du parti », relèvent les signataires.

Ils ont déploré que le dirigeant du parti « n'ait pas agi pour resserrer les rangs du parti et colmater les brèches après les retraits, le gel de l'adhésion de plusieurs membres et son entêtement à soutenir ces dissidences ».

Les membres démissionnaires ont adressé par ailleurs un message aux militants et militantes d'Afek Tounes, les appelant à « ne pas taire ces pratiques qui peuvent reproduire le mode politique fondé sur l'allégeance à une personne ».