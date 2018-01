Le groupe Up annonce l’acquisition de Top Checks

Le groupe Up vient d'annoncer, ce vendredi 19 janvier 2018, à la résidence de l’ambassadeur de France en Tunisie sa récente acquisition de Top Checks, une société tunisienne spécialisée dans l’émission de titres-restaurant et de titres cadeaux. Cette acquisition permet au groupe Up de s’implanter dans un 18ème pays et de devenir le 2ème émetteur international qui investit en Tunisie. Cette opération va faciliter le développement des offres existantes ainsi que l’élargissement des activités à d’autres produits et services, et ce dans un contexte de retour progressif de croissance en Tunisie.

Catherine COUPET, Présidente-directrice générale du groupe Up, a déclaré : « Nous nous réjouissons de cette acquisition. Top Checks est désormais notre deuxième implantation en Afrique du Nord. Elle traduit le fort dynamisme du groupe Up et sa volonté de se développer à l’international, conformément à notre projet stratégique. Nous aspirons, avec nos partenaires à être l’acteur le plus innovant et le plus porteur de sens pour toutes nos parties prenantes ».

Olfa BEN ABDALLAH, Directrice générale de Top Checks, a ajouté : « Nous sommes enchantés de rejoindre le groupe Up dont nous partageons les valeurs centrées sur l’intérêt collectif. Il offre des perspectives d’élargissement de notre portefeuille de services à nos clients et bénéficiaires, contribuant ainsi au bien-être et à la performance. Par ailleurs, l’ancrage du groupe Up dans l’Economie Sociale et Solidaire est un atout important qui nous permettra d’en être un acteur majeur en Tunisie. »

Créée en 2010, Top Checks émet des titres-restaurant et des titres cadeaux auprès d’un réseau de plus de 3 500 restaurants et commerçants affiliés qui profitent à plus de 8 000 bénéficiaires. La société qui emploie 7 salariés en Tunisie, affiche un volume d’émission d’environ 2,4 millions d’euros (7 millions de dinars tunisiens) et un chiffre d’affaires en 2016 d’environ 150 000 euros (435 000 dinars tunisiens).