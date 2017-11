Le parti de Mohamed Jegham fusionne avec Machrou3 Tounes

Le bureau politique du parti Machrou3 Tounes a approuvé la fusion avec le parti de la Nation unifié après une série de consultations entre les deux partis, a déclaré Khaoula Ben Aicha, membre de Machrou3 Tounes et députée à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), jeudi soir à l’agence TAP.

« La fusion du parti de la Nation avec Machrou3 Tounes sera effective après l’achèvement des procédures de dissolution du parti au plan national et local », a-t-elle précisé.

Le parti de la Nation unifié avait annoncé au début de la semaine que le bureau politique du parti a décidé à la majorité des membres de fusionner avec Machrou Tounes, rappelle-t-on.

Le bureau politique a désigné le président du parti de la Nation, Mohamed Jegham, d’entreprendre les procédures légales de la fusion.

« La décision de fusion a été prise après consultations approfondies et intensives entre le parti de la Nation et le mouvement de Machrou Tounes qui ont abouti à des visions communes et une méthodologie d’action vis-à-vis des grands problèmes nationaux et internationaux, a-t-il précisé.