Le Qatar se dit prêt à financer deux projets à Kairouan et à Sidi Bouzid

Le président de la République, Kaïs Saïed, a eu un entretien à huis clos, avec l’Emir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani, lundi soir, au Palais de Carthage.

L’entretien a été suivi d’une séance de travail élargie, en présence des délégations des deux pays. Celle-ci a notamment permis d’évoquer les relations de fraternité et de coopération unissant la Tunisie et le Qatar ainsi que les moyens susceptibles de les consolider et de les développer davantage, indique la présidence de la République.

Il y a été question de la création de deux projets à Kairouan et à Sidi Bouzid. Le premier est un complexe d'établissements de santé, le second un projet de marché de production de produits agricoles.

La rencontre a, aussi, été l’occasion d’échanger les vues sur les questions arabes et internationales d’intérêt commun, notamment celles relatives à la crise libyenne et à la cause palestinienne, ajoute la même source.