Les larmes d’Ahmed Friaa

Invité hier dans l’émission « Rendez-vous » sur la chaine Attessiaa, l’universitaire et ancien ministre n’a pas pu retenir ses larmes en parlant de péripéties de son procès. Innocenté par le tribunal militaire dans ce qui est appelée l’affaire des martyrs et blessés de la révolution, l’IVD a jugé utile de rouvrir ce dossier et de le renvoyer devant des juridictions spéciales. Le tribunal de première instance de Tunis a lors émis une interdiction de voyage contre lui et contre l’ancien ministre de l’intérieur Rafik Haj Kacem ainsi que d’anciens hauts cadres de la sûreté nationale.

Cette affaire a suscité un énorme élan de soutien à Friaa de la part des partis, des personnalités politiques et de la société civile.

Il est à rappeler que Friaa est universitaire de renom. Il a dirigé l’ENIT entre 1984 et 1989. Le 26 mars 2012, Ahmed il reçoit le Prix international de l'excellence scientifique, Scientific Excellence Shield, décerné par l'Association cartographique internationale pour sa contribution scientifique concernant la loi de comportement viscoplastique de Norton-Hoff, largement utilisée dans la littérature scientifique sous son nouveau nom de méthode de Norton-Hoff-Friaa.

Il a également occupé plusieurs postes ministériels sous le régime de Ben Ali dont le dernier a été le ministère de l’intérieur pendant une très courte période, du 12 au 20 janvier 2011.