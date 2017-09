Les municipales au centre des entretiens entre BCE et Ghannouchi

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a reçu Rached Ghannouchi, président du Parti d’Ennahdha et ce, le vendredi après-midi, 15 septembre 2017 au palais de Carthage.

« La rencontre a été axée sur la situation générale du pays et la nécessité de mobiliser toutes les énergies afin d’accélérer le processus de développement et de la croissance économique ». C’est ce qu’a affirmé Ghannouchi dans une déclaration aux médias en insistant sur l’importance de la politique du consensus pour renforcer la stabilité et pour faire avancer le processus démocratique dans notre pays, dont l’un des fruits est l’adoption de la loi sur la réconciliation administrative.

Et d’ajouter que la rencontre a également permis d’évoquer le dossier des élections municipales et la nécessité de les effectuer dans les plus brefs délais et de procéder à la nomination des membres pour les postes vacants au sein de l’Instance supérieure indépendante des élections ( ISIE).