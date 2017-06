Les Musulmans ne célèbrent pas ensemble l’Aid El Fitr

C’est devenu coutumier, les Musulmans ne célèbrent jamais ensemble l’Aid El Fitr. Le croissant lunaire annonçant la fin du mois sacré du Ramadan et la date du premier jour du mois de Chawwal, coïncidant avec le jour d’Aïd El Fitr est observé ce samedi dans plusieurs capitales mondiales.

Si dans la plupart des pays, l’Aid sera fêté dimanche 25 juin 2017, dans d’autres il sera fêté, le jour d’après, c’est-à-dire lundi 26 juin. En Tunisie, le Mufti de la république a annoncé que le premier jour de l’Aid coïncide avec le dimanche 25, alors qu’en Algérie et au Maroc, il sera célébré lundi.

En Arabie Saoudite, un communiqué du Cabinet royal a indiqué que la Cour suprême a annoncé l’observation, samedi, du croissant lunaire mois de Chawwal et par conséquent l’Aid sera célébré dimanche.

De leur côté, le Qatar et les Emirats arabes unis ont indiqué ce samedi que l’observation de la lune de Chawwal a été possible, marquant ainsi la fin du mois sacré du Ramadan. Tout comme d’autres pays du Proche-Orient comme la Jordanie ou d’autres Etats d’Asie, l’Aïd El Fitr sera donc célébré dimanche 25 juin. Pour sa part, le Sultanat d’Oman a indiqué ce samedi que l’observation du croissant lunaire annonçant la fin du mois sacré de Ramadan et le début du mois de Chawwal n’a pas été possible. «De ce fait, le mois de Ramadan de cette année sera de 30 jours alors que l’Aïd El Fitr sera célébré lundi».

En France et à la Mosquée de Paris, une commission théologique était réunie samedi pour déterminer le jour de l’Aïd El Fitr. Tenue en présence notamment du président du Conseil français du culte musulman (CFCM), des représentants des fédérations musulmanes, et des représentants de la communauté musulmane dans toute sa diversité, des imams, des responsables de mosquées et des fidèles, ladite commission a indiqué que l’Aïd El Fitr en France sera célébré dimanche 25 juin. L’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) a indiqué samedi soir que le premier jour du mois de Chawal 1438 correspond au dimanche 25 juin 2017, jour de l’Aïd El Fitr, marquant la fin du Ramadan pour la communauté musulmane établie en Belgique.

Les pays du sud-est de l’Asie étaient les premiers à annoncer les dates d’Aïd El Fitr. La Malaisie, ayant débuté Ramadan le 27 mai, soit un jour avant d’autres pays comme l’Inde, le Pakistan, le Bangladesh et Sri Lanka, célébrera l’Aïd demain. «La Malaisie célébrera Aïd El Fitr demain, a annoncé aujourd’hui la télévision locale et à des émissions de radio», écrit la même source.

En Australie, le Conseil national des imams a annoncé cette semaine qu’après consultations avec ses membres et observations du croissant lunaire, l’Aïd El Fitr sera célébré dimanche.

L’Indonésie a aussi déclaré que l’Aïd El Fitr coïncidera avec le 25 juin.

Au Bangladesh, en Inde et au Pakistan, où le mois de Ramadan a débuté dimanche 28 mai, l’observation du croissant lunaire n’aura lieu que dimanche 25 juin alors que Brunei a déjà annoncé que l’Aïd sera célébré dimanche 25 juin.

De son côté, le Centre islamique au Japon (Kumamoto islamic center) a aussi indiqué que ce samedi 24 juin sera le dernier jour du mois de Ramadan de cette année et que le mois de Chawwal débutera dimanche 25 juin. Le site yéménite Al Mashhad annonce, pour sa part, que la Corée du sud et Singapour ont également indiqué que l’Aïd sera fêté ce dimanche.

Les musulmans en Amérique du Nord observeront aussi Aïd El Fitr ce dimanche 25 juin après l’annonce officielle du le Conseil islamique de l’Amérique du Nord (Fiqh Council of North America, FCNA). Mais contrairement aux nombreux pays musulmans qui dépendent de l’observation du croissant lunaire à l’œil nu, le FCNA utilise des calculs astronomiques comme indiqué sur son site web.

