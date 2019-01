Les prix d’essence dans le monde et la place de la Tunisie dans le classement mondial

GlobalPetrolPrices.com est un média spécialisé qui publie chaque semaine les prix de détail des carburants dans le monde, répertoriant plus de 150 pays.

Dans sa dernière édition, il a mentionné que le prix moyen de l'essence mondial, est de 1.08 (Dollar US) le litre, soit environ 3,500 dt. Il a relevé une différence importante de ces prix entre les différents pays. Généralement, les pays riches ont des prix plus élevés tandis que les pays plus pauvres et les pays qui produisent et exportent pétrole ont des prix nettement plus bas. Une exception est les Etats-Unis, un pays économiquement avancé avec des prix bas de l'essence. Les différences de prix entre pays sont à cause de diverses taxes et subventions pour l'essence. Tous les pays ont accès aux mêmes prix du pétrole sur les marchés internationaux, mais ils imposent des taxes différentes. En conséquence, les prix de l'essence sont différents.

L’essence le moins cher au monde se vend à 0,01 dollar au Venezuela où les réserves de pétrole au sont parmi les plus importantes du monde. Viennent ensuite le Soudan(0,13), l’Iran(0,29), le Koweït(0,34), l’Algérie( 0,35), le Nigéria (0,41), le Qatar( 0,43), l’Egypte( 0,43)…

La Tunisie où le prix du litre d’essence est de 0,68 dollar (1,975 dt) occupe la 26ème place avec un sur 150 pays exæquo avec la Russie et le Pakistan.

Par contre l’essence le plus cher se vend au Hong Kong avec 2,04 dollars et à Monaco(1,98 dollar us).