Ligue des champions : quand le Barça « vend la peau de l’ours avant de l’avoir tué »

Un scénario incroyable s’est produit mardi soir à l’Olimpico : la Roma a humilié le Barça 3-0 et s’est offert une « remontada » historique (1-4 à l’aller).

En football, rien n’est impossible et il ne fait jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Le FC Barcelone l’a vérifié dans la soirée d’hier au stade de l’Olympico à Rome à ses dépens Après avoir été arroseur l’an dernier face au PSG (0-4 puis 6-1), le Barça s’est retrouvé dans la peau de l’arrosé un an plus tard, en quart de finale retour, face à la Roma (4-1 puis 0-3). Avant le coup d’envoi, personne ne pensait possible une Roma-tada à l’Italienne. Personne. Sauf les Romains eux-mêmes.

Au final, une défaite par 3-0 contre l’AS Roma et une humiliante élimination aux quarts de finale de la plus prestigieuse des coupes européennes.

La bande à Messi est rentrée bredouille de son voyage dans la ville éternelle. Joueurs, entraineur, dirigeants et supporters se souviendront longtemps de cette terrible claque.

Dans l’autre quart de finale, Liverpool a frappé un grand coup en allant s’imposer à Manchester City (1-2). Mohamed Salah et Firmino ont encore marqué.