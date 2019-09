L’inacceptable bourde du président de l’Isie Nabil Baffoun

Le président de l’Isie a commis une bourde inacceptable, hier, en conférence de presse. En réponse à une question sur le cas de Nabil Karoui, il a répondu que « Karoui est reconnu coupable et jugé, il sera disqualifié automatiquement de la course et remplacé par Abdelfettah Mourou ». On ne sait pas s’il s’était mal exprimé ou s’il l’avait pas intentionnellement, sous la pression de certaines parties pour semer le doute. Car cette situation ne pourra en aucun cas se poser, selon un membre de l’Instance.

Explication :

La disqualification ne pourra intervenir que si le candidat a été jugé de manière définitive à plus de dix ans de prison ferme assortie d’une peine d’inéligibilité et après avoir épuisé tous les recours. Ce qui n’est pas le cas pour Nabil Karoui dont l’affaire est en cours d’instruction au pôle économique et financier. Le juge d’instruction en charge de l’affaire a désigné des experts assermentés pour éplucher un dossier contenant des centaines de documents relatifs aux sociétés de Karoui. Ce qui prendra beaucoup de temps, plus de deux ans selon un avocat. Si après examen du dossier le juge d’instruction décide d’inculper N.K, ce dernier pourra interjeter appel devant la chambre d’accusation. La chambre pourra soit renvoyer le dossier au juge pour complément d’enquête, soit confirmer sa décision. Dans ce cas Karoui pourra se pourvoir en cassation. La Cour de cassation pourra soit classer l’affaire sans suite, soit débouter Karoui. Au cas où la Cour de cassation déboute l’accusé, il sera traduit devant le tribunal. S’il est condamné, il pourra interjeter appel. Si la Cour d’appel confirme le premier jugement, il pourra se pourvoir en cassation. L’affaire selon un avocat pourrait prendre entre 7 et 10 ans. D’ici là Karoui pourra même se représenter en 2024. A moins que la loi électorale ne soit modifiée.

Le malheur c’est que tous les médias ont repris cette déclaration, sans chercher à comprendre ni à faire comprendre.