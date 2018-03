L’incendie de l’internat du collège de Sbikha est « un acte criminel »

Le ministre de l’éducation, Hatem Ben Salem a qualifié « d'acte criminel », l’incendie survenu, mardi à l’aube, à l’internat de garçons du collège 1994 à la délégation de Sbikha (gouvernorat de Kairouan), ajoutant qu’il s’agit, selon les premiers éléments de l’enquête, d’un acte prémédité contre les enfants issus de familles nécessiteuses.

S’exprimant en marge de la signature, au Centre international de formation des formateurs, d’une déclaration de partenariat entre les ministères de l’Education, des Affaires sociales, de l’ambassade de Grande-Bretagne en Tunisie et du bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance en Tunisie (UNICEF) relative au financement du projet"l’école de la deuxième chance", Ben Salem a ajouté que le but de ceux qui sont derrière ces incendies répétés est d’intimider et de terroriser les élèves pour les empêcher de poursuivre leurs études dans des conditions normales.

Le ministre a déclaré que son département œuvre, en coordination avec les ministères de l’Intérieur, de la Justice et des autorités régionales, à faire face à ces « politiques malveillantes », à identifier et à juger tous ceux qui sont impliqués dans ces crimes.

Concernant la crise entre le ministère de l’éducation et le syndicat de l’enseignement secondaire, le ministre a souligné que son département est prêt à poursuivre les négociations avec la partie syndicale afin de mettre fin à ce différend et préserver l’intérêt des élèves.

Il a affirmé qu’une attitude positive à l’égard des revendications des enseignants a marqué les réunions périodiques qui ont eu lieu avec la partie syndicale tout au long de la dernière période, ajoutant que le reste des revendications qui ne relèvent pas des prérogatives de son département seront soumises au gouvernement.

Au sujet des admis au concours d’accès au cycle de formation pour un master professionnel en science de l’éducation (CAPES), le ministre a fait savoir qu’il s’est réuni, hier lundi, avec des membres de la commission de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique à l’assemblée des représentants du peuple et leur a fourni toutes les solutions préconisées par son département pour régler ce dossier.

A noter que six incendies, au moins, ont été enregistrés au cours des dernières semaines du mois de février 2018 dans les régions de Kasserine, Siliana, Sidi Bouzid, Kairouan et Gafsa.