Liste noire des paradis fiscaux : « C’est une mascarade, une plaisanterie » selon un sénateur

Dans un entretien avec « Public Sénat », le sénateur PCF Eric Bocquet qualifié la liste noire des paradis des paradis fiscaux établie par l’Union européenne et s’étonne que la Tunisie et la Corée du Sud y figurent, alors qu’on n’a jamais entendu parler de ces pays par rapport à ça. « C’est une mascarade, une plaisanterie… Je n’avais pas beaucoup d’illusions. On a auditionné Pierre Moscovici à la commission des finances du Sénat, au moment des Paradis Papers. Et déjà là, il avait annoncé qu’il était établi qu’aucun Etat membre de l’Union européenne ne figurerait dans la liste. Donc exit l’Irlande, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, etc, car ces Etats étaient déjà soumis à certaines réglementations en matière de transparence. C’était assez sidérant, en pleine révélation sur les Paradis Papers…

Cette liste noire de 17 Etats aujourd’hui, ce n’est pas sérieux. Prenons le seul cas du Luxembourg. On n’a toujours pas tiré toute la clarté sur les révélations de Luxleaks. On ne peut pas imaginer qu’il ne figure pas dans cette liste. On est toujours dans l’ambiguïté, une forme d’hypocrisie, qui n’est pas nouvelle. Comment expliquer que les Bermudes et Jersey aient été retirés de la liste française des paradis fiscaux en 2014 ? Au nom de quoi ? Ce n’est pas crédible ».

Et d’ajouter« Les multinationales doivent rire » estime le sénateur PCF Eric Bocquet, ancien rapporteur de deux commissions d’enquête du Sénat sur la fraude et l’évasion fiscale. « Ça montre toute la puissance du lobby financier », surtout après les scandales des « Panama Papers » et des « Paradis Papers ». « On est obligé de dire qu’on fait semblant de faire quelque chose. Mais la machine continue à tourner » regrette Eric Bocquet.

