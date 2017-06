Maintien en détention de Néjib Ben Ismail et Fethi Jenayah

Le parquet près du pôle judiciaire économique et financier a ordonné le maintien en détention des deux hommes d’affaires, Nejib Ben Ismail et Fethi Jenayah pour des soupçons sur leur implication présumée dans des crimes douaniers relatifs à l’importation de biens non déclarés à l’aide de documents falsifiés. L’information a été annoncée par le porte-parole du pôle judiciaire antiterroriste, Sofiène Selliti sur les ondes de Mosaïque FM que

Sofiène Selliti a également affirmé que ces deux hommes d’affaires sont soupçonnés de délits financiers de blanchiment d’argent.