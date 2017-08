Mbarka Aouinia conduira la délégation parlementaire en Syrie

Après une première visite en Syrie au mois de mars dernier, un autre groupe de députés tunisiens s’envolera demain, vendredi 4 août à Damas. Cette visite, qui n’a aucune qualité officielle intervient dans le cadre de relations personnelles liant certains membres de la délégation à des personnalités syriennes. La délégation qui sera conduite par la députée du Front populaire Mbarka Aouinia Brahmi qui a été déjà parmi le premier groupe de mars, se compose de quatre membres du bloc Al Horra dont Leila Chettaoui, l’ancienne président de la commission d’investigation sur l’envoi de jeunes dans les zones de conflit, Taoufik Wali et Slah Bergaoui, ainsi que de quatre membres du FP dont Mbarka et de deux membres de l’UPL.

Cette visite permettra d’évaluer la situation sur le terrain après les victoires enregistrées sur le terrain par l’armée syrienne et la nouvelle donne intervenue notamment après l’arrivée de Donald Trump à la maison Blanche à Washington et la nouvelle position de la France vis à vis de la situation en Syrie annoncée par le nouveau président Emmanuel Macron qui n’exige plus le départ de Bachar Al Assad comme un préalable à toute solution.