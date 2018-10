Météo pour lundi 29 octobre: vent violent sur la plupart des régions

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour ce lundi 29 octobre 2018, un vent violent soufflera sur la plupart de régions. Le ciel sera voilé à parfois nuageux avec orages et pluies locales et vent violent sur la plupart des régions.

- Vent de secteur Sud puis de secteur Ouest; fort de 60 à 80 km/h avec phénomènes du sable et dépassant temporairement 100 km/h en rafales.

- Mer forte à grosse.

- Températures maximales comprises entre 17 et 22°C sur les régions Ouest, entre 23 et 28°C sur le reste du pays, atteignant 32°C sur l'extrême Sud-Est.