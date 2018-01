Moncef Marzouki auditionné au tribunal de Monastir

Auditionné, vendredi 26 janvier 2018, par le premier juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Monastir, le président du Mouvement Tounes Al-Irada, Moncef Marzouki, s’est dit résolument attaché à poursuivre toutes les personnes qui ont tâché d’entraver son activité politique et de l’empêcher d’accéder aux locaux de la station radio « Ribat FM » à Monastir.

Selon le premier substitut-adjoint du procureur de la République et porte-parole des Tribunaux de Monastir, Farid Ben Jha, une instruction a été ouverte le 17 novembre 2017, contre six personnes et contre tout autre complice dans cette affaire pour entrave à la liberté de circulation, conformément au décret du 2 avril 1953.

L’ancien président de la République Moncef Marzouki a été empêché le 29 octobre 2017 d’accéder aux locaux de Radio Ribat FM à Monastir pour participer à une entrevue radiophonique.

Cette interview était programmée au terme d’un meeting organisé dans la région.

L’avocate de Moncef Marzouki avait déposé, le 8 novembre 2017, auprès du ministère public de Monastir une plainte à cet effet, d’après le porte-parole des Tribunaux de Monastir.