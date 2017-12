Naoufel Ouertani dans « le viseur » du ministère de la défense

Réagissant aux propos de l’animateur Naoufel Ouertani dans l’émission matinale « Sbeh Ennes » sur Mosaïque FM, le ministère de la Défense a publié un communiqué le 14 décembre 2017, pour répliquer aux « rumeurs » pouvant créer un climat de tension et de suspicion entre les militaires et les forces de sécurité intérieure.

Selon le communiqué, l’animateur aurait accusé l’armée nationale de « manipulation », lors des journées ayant suivi le 14 janvier 2011, pour polir son image dans l’opinion publique.

L’institution militaire a dénoncé les propos de l’animateur assurant que ni la déontologie ni les règles de discipline des militaires n’autorisent la déformation de la réalité.

Le communiqué a assuré que le ministère a écrit à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle(HAICA) pour lui demander de diligenter une enquête sur ce sujet et prendre les mesures nécessaires. Le ministère a appelé Ouertani à présenter des excuses officielles.

Il est à noter que l’animateur s’est excusé arguant qu’il n’avait pas voulu dénigrer l’institution militaire qui, selon lui, a joué un rôle historique au cours de la révolution et il continue à protéger le territoire national.