Piégés par la caméra cachée « Shalom », ils nient avoir accepté de coopérer avec le Mossad

La liste de personnalités piégées par la caméra cachée « Shalom » et qui auraient accepté de coopérer avec le Mossad israélien a suscité de vives réactions et certaines parmi elles ont catégoriquement nié les révélations du journaliste et producteur, Walid Zribi.

Selon Mosaique FM, Le comédien, Raouf Ben Yaghlane a démenti avoir accepté de coopérer avec l’Etat sioniste et qu’il a refusé de donner un spectacle à l’occasion de l’inauguration de l’ambassade américaine à Al Qods.

De son côté, l’entraineur, Mokhtar Tlili a indiqué qu’il s’est rendu compte dès le début qu’il s’agissait d’une caméra cachée.

Alors qu’Ahlem Kamerji a démenti avoir accepté une somme d’argent contre des services rendus à l’Etat sioniste et elle a même menacé d’intenter un procès à l’encontre de Walid Zribi.

Il en est de même de l’ancien constituant Abderraouf Ayadi qui a nié avoir accepté de coopérer avec les services du Mossad et qu’il a voulu quitter les lieux dès que le nom d’Israël a été mentionné mais une personne armée l’a menacé et l’a empêché de sortir.