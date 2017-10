Pluies isolées et orageuses sur certaines régions

Les services de l'institut national de la météorologie prévoient, pour ce dimanche 1er octobre, un ciel voilé à progressivement nuageux avec pluies isolées et temporairement orageuses l'après-midi sur les régions ouest et sur les autres régions en fin de journée.

Les températures maximales seront comprises entre 26 et 30C° et de 24C° sur les hauteurs.

Le vent sera de secteur Nord sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud, faible à modéré de 15 à 30KM/h et dépassant temporairement 60Km/h sous orages.

La mer sera peu agitée.