Pluies orageuses cette nuit et demain

Des pluies orageuses continuent à intéresser la plupart des régions pour le reste de cette journée de Mercredi 17 et durant la journée de demain Jeudi 18 Octobre 2018, a annoncé l’institut National de la Météorologie dans un bulletin de suivi.

Ces pluies seront intenses et en quantités importantes dont les cumuls seront comprises entre 40 et 80 mm et atteingnant localement 120 mm et ce principalement sur les gouvernorats de Tozeur, Gafsa, Kasserine, Sidi-Bouzid, Kairouan, Sfax, Gabes, la region du Sahel et l’ensemble des gouvernorats du nord du pays y compris le Grand-Tunis avec des chutes de grêle par endroits et des vents forts dépassant temporairement 80 km/h sous orages.