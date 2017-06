Quatre heures de retard vol Tunis-Madrid sans aucune explication

Le vol de Tunisair à destination de Madrid programmé dimanche, jour de l'Aid, à 15h15 à l’aéroport international de Tunis Carthage a été retardé de plus de quatre heures sans aucune explication, a constaté une journaliste de l’Agence TAP.

Selon un passager ayant effectué son enregistrement depuis 12h30 et jusqu’à 19h00, aucune explication ni information n’a été donnée aux passagers dont le nombre est estimé à une cinquantaine de personnes.

Le service communication de la compagnie, n’était pas joignable dimanche, au premier jour de Aid el Fitr.

Ce genre d’incident devient de plus en plus fréquent sur les différentes lignes de la compagnie et ses retards sont souvent contestés sur les réseaux sociaux.

AirHelp, une start-up, qui s’est fixée pour mission de « forcer les compagnies aériennes à tenir leurs obligations financières en exposant l’incompétence dont elles font preuve pour informer correctement les passagers de leurs droits », vient de classer le transporteur national au 85eme rang sur un total de 87 compagnies aériennes du monde entier, évaluées pour leur qualité de services.

Au top de ce classement des Compagnies Aériennes 2017, publié mardi 13 juin, figurent les compagnies Singapore Airlines, suivie par Etihad Airways et Qatar Airways.

AirHelp Score classe les principales compagnies aériennes mondiales selon trois critères, à savoir la qualité de leurs services, leur ponctualité et l’efficacité de leur service client.