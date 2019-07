Quelles sont les prérogatives du président par intérim ?

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple Mohamed Ennaceur a prêté hier serment devant le bureau de l’ARP et il a été immédiatement investi comme président de la république par intérim pour une période de quarante-cinq jours au moins et de quatre-vingt-dix jours au plus.

Selon l’article 86 de la Constitution, il va exercer les fonctions présidentielles. Il ne peut prendre l’initiative d’une révision de la Constitution, recourir au référendum ou dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple.

Au cours de la période d’intérim présidentiel, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour un mandat présidentiel entier, il ne peut également être présenté de motion de censure contre le Gouvernement.