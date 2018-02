Qui sont les 11 gouverneurs de la Banque Centrale depuis 1958 ?

La Banque Centrale de Tunisie a été c réée en 1958 par la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 qui a été abrogée par la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016. Elle est dirigée par un gouverneur qui est nommé pour un mandat de 6 ans renouvelable une seule fois, au lieu de plusieurs fois dans la première loi. Selon l’article 78 de la Constitution du 27 janvier 2014, c’est « le Président de la république qui procède à la nomination du Gouverneur de la Banque centrale sur proposition du Chef du Gouvernement et après approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Il est mis fin à ses fonctions selon les mêmes modalités ou à la demande du tiers des membres de l'Assemblée des représentants du peuple et l’approbation de la majorité absolue de ses membres ». De ce fait la révocation de Chedly Ayari tout comme la nomination de son successeur Marouane Abassi ne seront effectives qu’après leur « validation » par au moins 109 députés.

Depuis sa création, 11 gouverneurs se sont succédé à la tête de cette prestigieuse institution. Le premier d’entre eux a été a été feu Hédi Nouira qui l’a dirigé pendant 12 ans entre 1958 et 1970 date à laquelle il a été nommé premier ministre par le président Habib Bourguiba. Alors que Mustapha Kamel Nabli, le prédécesseur de Chedly Ayari, n’y a passé qu’une seule année entre 2011 et 2012, tout comme Mohamed Skhiri nommé par Bourguiba en 1986 et révoque par Ben Ali en 1987. Certains d’entre eux étaient auparavant ministres de ’économie ou des finances, alors que d’autres étaient ses banquiers. Il est à noter que Ayari devait en principe terminer son mandat en juillet prochain.