Ramadan 2018 avec Samsung : Chaque moment deviendra un moment privilégié et un souvenir inoubliable

Ramadan est traditionnellement le mois de la chaleur familiale et de la convivialité sociale. Que ce soit en faisant une lessive, en préparant un repas, en dressant une table, en partageant des mets succulents ou passant des soirées amicales, avec les derniers appareils de Samsung, chaque moment de ce mois qui arrive deviendra un moment privilégié et un souvenir inoubliable.

Samsung Galaxy S9+

Avec le Galaxy S9+, le meilleur smartphone de la gamme Galaxy de Samsung, chaque moment vécu pendant ce mois de Ramadan deviendra un moment précieux de votre vie.

Sa caméra intègre une gamme de fonctionnalités qui redéfinissent les capacités et les possibilités d’une caméra mobile.

La performance de son double objectif qui surpasse celle de l'œil humain et dont l’ouverture passe automatiquement en F1.5 pour obtenir des images bien plus lumineuses, vos photos de famille seront d’une qualité incroyable de jour comme de nuit.

Avec sa fonction Super Slow-mo, capable de capter ce que l’on aurait pu rater en un battement de cils avec des vidéos quatre fois plus lentes que les vidéos des technologies slow-motion traditionnelles intégrées aux autres smartphones, tous vos moments fugitifs deviendront éternels.

Galaxy S9 + est maintenant disponible en Lilas, couleur symbole de la tranquillité et du bonheur, souvent associés à la période de Ramadan.

Réfrigérateur Twin Cooling Plus de Samsung

« A chaque jour un nouveau repas », telle semble être la devise de Ramadan. Pour une nourriture saine préparée à base de produits frais, le réfrigérateur Twin Cooling Plus de Samsung offre un large éventail de caractéristiques permettant de préparer des plats exquis à base d’ingrédients qui auront conservé leur fraîcheur et leur saveur très longtemps. Grâce à ses deux systèmes de refroidissement indépendants pour le maintien d’un niveau d’humidité interne optimal et ses cinq modes de conversion possibles pour un stockage plus flexible, vous pouvez faire un marché quotidien sans peur du flétrissement de vos produits et vous pourrez conserver les restes de vos repas en toute sécurité.

Machine à laver QuickDrive™ de Samsung

Nappe et serviettes impeccables sont de rigueur pour une belle table de Ramadan. Cela exige beaucoup de soins et de minutie. Il serait cependant dommage de mettre toute son énergie à obtenir une lessive sans reproche. Grâce à une technologie innovante qui assure un lavage impeccable en deux fois moins de temps qu'un lave-linge conventionnel, la machine à laver QuickDrive ™ de Samsung vous sera du plus grand secours. Equipée de l'assistant intelligent Q-Rator de Samsung, la machine œuvre à nettoyer le linge à votre place, vous permettant ainsi de passer plus de temps avec les gens que vous aimez. Plus encore, QuickDrive ™ fonctionne selon des réglages que vous pouvez personnaliser selon les choix qui correspondent le mieux à votre style de vie.