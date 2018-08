Rappel de l’augmentation des retraités : Mohamed Trabelsi a-t-il été induit en erreur ?

Tôt ce matin, les agences bancaires ont été assaillies par des retraités avec l’espoir de retirer le rappel de l’augmentation décidée par le gouvernement. Mal leur a pris puisque à part le montant de la pension qui n’a pas évolué depuis plus de deux ans, ils n’ont trouvé aucun millime de plus. Le rappel de quatre mois annoncé par le ministre des affaires sociales Mohamed Trabelsi n’a pas été versé ni pour les pensionnaires de la CNRPS ni pour ceux de la CNSS.

Le décret d’application portant intervention exceptionnelle au profit des retraités du régime CNRPS en date du 14 août courant a été publié dans le JORT n° 65 du 14 août, alors que le décret portant augmentation du SMIG et du SMAB a été publié dans le numéro précédent, 64 du 10 août. Or, les salaires et les pensions sont généralement préparés avant le 10 de chaque mois et qui pourrait-être prorpgé de quelques jours, pour être versés à temps. Ou encore le montnat d e42 millions de dinars réservé aux augmentation n'a pas été viré à temps. Chose qui a, peut-être, échappé au ministre des affaires sociales qui aurait dû se référer à son administration avant de faire cette annonce. Où a-t-il été induit en erreur?