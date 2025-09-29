Recensement 2024 : 4,5% des enfants en Tunisie sont déscolarisés

Publiés lundi par l’Institut national de la statistique (INS), les résultats détaillés du recensement général de la population et de l’habitat de 2024, révèlent que 4,5 % des enfants âgés de 6 à 16 ans sont déscolarisés.

Le taux de décrochage scolaire s’élève, quant à lui, à 3,5 % touchant principalement les garçons et ce, sur un total de 3 293 463 enfants recensés en 2024.

Selon les mêmes chiffres, le taux le plus élevé de décrochage scolaire (8,1 %) est enregistré chez la population 12-16 ans. Ce taux baisse à 4,5% chez les enfants de 6 à 16 ans et à 1,6% chez les élèves de 6 à 11 ans (1,6 %).

Toutefois, ces pourcentages varient d’une région à une autre enregistrant plus de 6% dans les gouvernorats de Kairouan, Mahdia et Kasserine, et moins de 3 % à Ben Arous, Manouba et l’Ariana.

L’INS indique que 1 % des enfants ne sont inscrits ni dans les établissements scolaires ni dans les centres ou écoles de formation.