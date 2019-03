Renault: Premier concessionnaire en Tunisie pour Février 2019

Avec 485 unités vendues et 13, 7 de parts de marché au cours du mois de Février 2019, le Groupe ARTES avec ses marques Renault, Dacia, Nissan et Lada confirme son leadership sur le marché des VP (véhicules particuliers) en Tunisie malgré une conjoncture économique difficile due au glissement du Dinar et ses conséquences sur le prix des voitures neuves.

Avec une offre diversifiée couvrant tous les segments et répondant aux attentes des clients en quête du meilleur rapport Qualité- Prix, le Groupe ARTES affiche ses ambitions pour l’année 2019 pour conforter sa place de leader de la mobilité en Tunisie.

Et si la détentrice du Volant d’Or de la voiture la plus vendue en Tunisie au cours de l’année 2018, la Renault CLIO maintient son avance sur ses concurrentes ses grandes sœurs la MEGANE et la KADJAR enregistrent une percée remarquable sur les segments des berlines et SUV tant elles se distinguent par leur renouveau stylistique et leur fiabilité.

Avec son utilitaire DOKKER et sa familiale Logan MCV, la Dacia marque des points et fédère de plus en plus de clients autour de ses valeurs l’accessibilité et la praticabilité.

Toujours égale à elle-même, la marque Nissan avec sa petite citadine MICRA récolte les satisfécits grâce à son rapport qualité- prix inégalable et au retour tonitruant des modèles NAVARA et QASHQAI qui séduisent grâce à leurs capacités routières et leurs performances mécaniques et leurs design.

L’autre satisfaction vient du nouvel entrant Lada qui a marqué les esprits avec son modèle légendaire le tout- terrain 4 x 4 Urban grâce à son coté aventurier et vintage.

Nonobstant les chiffres réjouissants et flatteurs , c’est l’aspect challengeant et performeur qui anime la Direction et toutes les équipes qui se sont ralliées aux valeurs du Groupe ARTES portées par son Président monsieur Moncef Mzabi qui a fait de l’effort, de la persévérance , du management participatif et de l’initiative personnelle les piliers pour se transcender afin de se maintenir sur la première marche du podium.

